15 anni dalla partenza di tivùsat la piattaforma gratuita satellitare

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Oggi ricorrono i 15di, unache ha rappresentato una svolta nel panorama televisivo italiano.Per ripercorrere le origini di, è utile ricordare il contesto in cui è nata. Venerdì 19 Giugno 2009, durante la sesta edizione del Forum Europeo sulla Tv Digitale a Lucca, David Bogi, direttore marketing della nuova società fondata da Rai, Mediaset e Telecom Italia Media, spiegò l’essenza del progetto: due missioni principali, promuovere lo sviluppo della televisione digitale terrestre in Italia e garantire una fruizione digitale via satellite a chi non era coperto dal segnale terrestre. A margine della presentazione, avvicinammo Andrea Ambrogetti, presidente di Dgtvi, che rivelò in anteprima esclusiva per Digital-News.it la data di