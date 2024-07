Una buffonata! Pessimi! | le follie di Macron scatenano la furia di Gregorio Paltrinieri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Parbleu! Verrebbe da esclamare, come sono soliti fare i francesi quando qualcosa va storto senza scadere in più pesanti volgarità. La sospensione delle gare di nuoto nella Senna (dalla frazione di un chilometro e mezzo della gara di nuoto di triathlon ai 10mila metri), sta facendo inre gli atleti («che») e preoccupa gli organizzatori. Nonostante il miliardo e 300 milioni di euro di investimenti (per bonificare il fiume dove confluiscono anche le acque reflue del quadrante nord del Paese) l'acqua della Senna resta «non idonea alla balneazione». Ieri gli organizzatori di Parigi 2024 sono stati costretti ad annullare, perla seconda giornata consecutiva, gli allenamenti della frazione acquatica di triathlon. L'organizzazione francese è ottimista. Gli atleti meno. Molto meno. Del resto è la prima volta che una competizione olimpica si svolge in un fiume.