Parigi 2024 beach volley Menegatti e Gottardi piegano l’Egitto | la vittoria arriva in due set

(Di martedì 30 luglio 2024) Il duo difemminile composto da Martae Valentinapiega, rappresentato da Marwa Abdelhady e Dohaa Elghobashy, in due set. Le azzurre rispondono così alla sconfitta subita contro la Spagna all’esordio nel torneo dei Giochi di. Le italiane controllano l’intero incontro, andando a vincere in due parziali e meno di un’ora d’azione. Il prossimo incontro sarà fondamentale per le nostre atlete, che scenderanno in campo per sfidare il Brasile.