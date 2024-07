I punti-chiave del ddl Concorrenza per le startup

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 30 luglio 2024) Il governo guidato da Giorgia Meloni, così come i precedenti, ha spesse volte ripetuto – a mo’ di tormentone estivo – che c’è un’enorme necessità di proteggere e tutelare lo sviluppo di nuove imprese nel nostro Paese. Soprattutto se si tratta di quelle cosiddette “innovative” nei settori “strategici”. Ci si attendeva, dunque, una vera e propria riforma del settore con il ddl(approvato nei giorni scorsi in Consiglio dei Ministri) per rinnovare l’ecosistema dellee degli incubatori (e acceleratori), ancora appeso a una normativa ormai vecchia e desueta, approvata nel lontano 2012 e modificata – solo leggermente – negli scorsi anni. E, invece, nulla di concreto è stato fatto.