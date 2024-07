Giro di vite in centro e stazione | spacciatore ricercato finisce in carcere

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 30 luglio 2024) Bergamo. Controlli nella zona dei Propilei, di Porta Nuova, dellaAutolinee e della Teb da parte delle Volanti della Squadra Mobile della Questura di Bergamo. Nel corso di questi servizi sono stati controllati ed identificati circa un centinaio di giovani. Due in particolare, poco più che maggiorenni, sono stati indagati per possesso di coltelli. Un altro cittadino, italiano, è stato arrestato perché destinatario un ordine di carcerazione definitivo emesso dall’Autorità Giudiziaria del capoluogo per spaccio di sostanze stupefacenti. È stato trasferito ina Bergamo, dove dovrà scontare 18 mesi di reclusione.