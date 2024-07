Estate | Federconsumatori boom campeggi ma costi a +11%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 luglio 2024) Anche quest’anno e’di prenotazioni nei, che aumentano di oltre il 22%. Lo rileva l’osservatorio di. Ma gli aumenti non risparmiano nessuna opzione, sottolinea l’associazione. Mentre il costo per soggiornare in hotel nel periodo estivo aumenta mediamente del +17%, quello per alloggiare in camping aumenta del. Ad aumentare e’ soprattutto il costo delle piazzole: quella per roulotte/tenda o camper segna +24%, quella per la tenda piccola +21%, quella per la tenda grande +19%. In controtendenza il costo per l’ingresso degli animali domestici, che scende del 10%. Alla luce di questi aumenti, complessivamente una famiglia composta da 2 adulti e 2 bambini, per trascorrere una settimana ino in una località balneare, tra piazzola, ingressi, pasti e servizi balneari, spende in alta stagione 1.526,09 euro, il 10% in piu rispetto al 2023.