Spray al peperoncino In cinque all’ospedale

(Di lunedì 29 luglio 2024) La discoteca, una delle più note della costa, ha appena riaperto i battenti venerdì sera. E sabato notte era affollata di gente. Con la voglia di ballare e di divertirsi. Ma, mescolato ai tanti avventori, all’interno delle piste del mitico Seven, cera anche il solito idiota di turno. Attorno alle 3 del mattino, senza farsi notare ha spruzzato nell’aria un po’ dial. E poi si è allontanato, probabilmente restando nei pareggi per vedere la reazione della gente. E la reazione della gente non è stata bella, perché alcuni ragazzi hanno accusato subito dei leggeri malesseri dettati da irritazioni e forti bruciori agli occhi. Sono usciti fuori dalla discoteca per respirare un po’ di aria pura, ma il fastidio è rimasto. E’ stato allertato il 118 che ha mandato sul posto alcune ambulanze.