Rivoluzione traffico in via Fiorentina Rotatoria sei giorni di deviazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Arezzo, 29 luglio 2024 – L’ora X della. dopo settimane di polemiche e promesse, potrebbe essere scoccata stamani. Sono infatti state introdotte le prime limitazioni alla circolazione legata ai lavori sull’opera che coinvolge la tangenziale. "L’unica in grado di rispondere con efficacia alle esigenze di scorrimento e collegamento che insistono su quell’area" ha detto il sindaco. Quindi avanti tutta con i lavori partendo dai ‘sofferti’ sottoservizi. Per seiverranno chiuse alcune strade: da oggi alle 18.30 di sabato 3 agosto per consentire i lavori ai sotto servizi in via Pitagora, in viale Don Minzoni e in zona Arezzo Fiere, è istituita la chiusura totale alsia in ingresso che in uscita dalla città in alcuni tratti.