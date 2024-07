Le rivelazioni sorprendenti di Cruciani sull’igiene personale lasciano tutti senza parole

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nel mondo del giornalismo e dell’opinionismo, pochi personaggi riescono a suscitare tanto scalpore quanto Giuseppe. Questo noto giornalista, conosciuto per il suo stile provocatorio epeli sulla lingua, ha recentemente rivelato delle abitudini personali che hanno lasciato molti. Ma cosa ha detto di così scioccante? Giuseppe– Cityrumors.it Un personaggio che non teme le polemicheha iniziato la sua carriera come giornalista a Radio Radicale, per poi lavorare a L’Indipendente e Il Tempo. Dal 2006 è la voce principale del programma radiofonico La Zanzara, dove commenta con ironia e satira le notizie di attualità insieme a politici, opinionisti e ascoltatori. Con un talento per creare dibattiti accesi, non è raro che gli interventi in trasmissione si trasformino in veri e propri litigi, sempre conditi da una buona dose di comicità.