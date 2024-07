Joker 2 | Joaquin Phoenix svela la reazione di Lady Gaga quando l’ha sentito cantare

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 29 luglio 2024): Folie á Deux è uno dei film più attesi dei prossimi mesi, soprattutto perché è stato annunciato come un film dalla spiccata componente musicale.ha raccontato che in questa occasionenon è stata solo la co-protagonista del sequel, ma anche la sua voice coach, perché lui non è esattamente un cantante e doveva essere guidato in questa nuova avventura. La prima volta chehaperò, la suaè stata quela di sputare il caffè che stava bevendo. In un articolo pubblicato da Empire,ha scherzato: “Ricordo che la prima volta che lei mi ha, ha sputato il caffè e questo mi ha fatto stare bene, è stato entusiasmante e mi ha fatto sentire sicuro di me stesso” Poiha spiegato che tra lui e la popstar si è stabilito un buon rapporto e che lei lo ha sempre incoraggiato ad esprimersi.