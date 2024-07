Il SeravezzaPozzi da oggi ricomincia a sudare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) È la squadra versiliese che sarà al livello più alto del calcio nella stagione 2024/2025. Il Seravezza Pozzi è infatti rimasta l’unica squadra del nostro territorio a giocare in Serie D dopo la retrocessione (proprio per mano sua) del Real Forte Querceta in Eccellenza, campionato che in questa nuova annata vede agguerritissime per raggiungere la D il Camaiore ed il Viareggio (che rimane la squadra con più tifosi e blasone della piazza).inizia la preparazione pre-campionato del Seravezza, che è la prima squadra versiliese a radunarsi (domani lo farà il Viareggio). I verdazzurri cominciano questo pomeriggio asul loro campo in sintetico del “Buon Riposo“ (e da domani subito doppie sedute giornaliere di lavoro) dopo un’estate di profondi cambiamenti.