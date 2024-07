Cupra Formentor Il Suv coupè ruggisce ibrido

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024)è l’asso di briscola per, l’auto che quasi da sola ha fatto le fortune del marchio. Ora è arrivata al secondo capitolo: lo sport utility dinamico punta al rialzo col restyling. Il Suv coupé più venduto in Europa con oltre 120.000 esemplari consegnati nel 2023 esibisce uno stile evoluto, in sintonia con le sue origini, primo modello ’nativo’ di, senza parenti nel Gruppo VW. Forme dedicate per una vettura che rappresenta l’orgoglio iberico, pensata, sviluppata e assemblata a Martorell (Barcellona) presso la sede della Casa. Esibisce uno stile definito dall’aggressivo muso di squalo del frontale, esaltato dai fari Matrix led e dalle firme dei loghi illuminate all’anteriore e al posteriore. Aggiornato l’abitacolo, che sfoggia materiali riciclati, la console aggiorna il nuovo schermo centrale da 12,9 pollici.