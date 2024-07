Cina | Olimpiadi Parigi Huang Yuting manca di poco l’oro in carabina ad aria compressa 10m

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 29 luglio 2024) Chateauroux, 29 lug – (Xinhua) – La tiratrice cinesee’ a 0,1 punti dal suo secondo oro olimpico di, mentre la sudcoreana Ban Hyo-jin si e’ classificata al primo posto oggi nella gara femminile diaddei 10 metri. Ban ha sparato 10,4 in un teso shoot-off, 0,1 punti in piu’ rispetto al risultato della diciassettenne, dopo che entrambe hanno raccolto 251,8 in finale, eguagliando il record olimpico.e Sheng Lihao sabato a Chateauroux hanno inaugurato la campagna olimpica cinese acon un inizio d’oro, vincendo la prima medaglia d’oro dei Giochi nella gara a squadre miste diaddei 10 metri. (Xin) Agenzia Xinhua