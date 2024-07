Ciclismo per Rolando una vittoria speciale con dedica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Pistoia, 29 luglio 2024 - Quella ottenuta ieri domenica nella gara a La Stella di Vinci al confine tra le province di Firenze e Pistoia da Joann, è stata unacon festadove non sono mancate dediche, gioia, emozioni, lacrime. La gara juniores era nel ricordo di Claudio Cecconi e di Giuliano Baronti, sponsor storico della società Franco Ballerini, ai cui atleti e al direttore sportivo Luca Scinto era stato chiesto prima del via di fare di tutto per cercare di conquistare il successo e portare così il mazzo di fiori del vincitore (come è stato fatto) sulla tomba di Giuliano nel cimitero di Lamporecchio. La squadra pistoiese è stata grande protagonista con ben tre corridori nella fuga dei 7 che ha deciso la gara e nella volata finaleè stato chiaramente il più forte di tutti.