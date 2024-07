Alan Friedman concorrente Ballando con le Stelle | sul web è protesta

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il cast dicon lesta diventando sempre più ricco. Adesso, alla lista dei cinque concorrenti già annunciati, se n'è aggiunto anche un sesto, ovvero. Lui è un noto giornalista e autore americano, il quale si è dedicato molto alla trattazione di tematiche inerenti l'economia e la politica. In questa circostanza, però, il protagonista è pronto a mettersi in gioco in un ruolo completamente differente, ovvero, quello di ballerino. Nel video di presentazione pubblicato sui profili social del talent show condotto da Milly Carlucci,ha ammesso le sue enormi lacune nella danza, ma questo non è stato per lui un deterrente, anzi, è pronto a mettersi in gioco in questa nuova avventura. Gli utenti del web, però, non hanno accolto esattamente di buon grado questa notizia.