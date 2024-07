A Roma c' è un' ottima trattoria moderna nascosta dentro al Parco dell' Appia antica

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 29 luglio 2024). Lo chef Adriano Nocera sapeva che non sarebbe stato facile, ma ha voluto comunque provarci, dopo aver lasciato il suo lavoro in una multinazionale di informatica. Aprire la suadopo decenni passati a lavorare in un ufficio ad aria condizionata. E i risultati di Locanda Nocera a(quartiere Ardeatino), a quattro anni dall'apertura, ci sono e sono racchiusi in un primo piatto gustoso: il tagliolino all'uovo fatto in casa con ragù di salsiccia e asparagi. Un po' di buon "unto" sul fondo, una punta di acidità che non guasta. L'apoteosia semplicità, ma che gusto! Questa belladi quartiere, svecchiata dalla polvere che affligge tante omologhe, è quasi introvabile. La strada per arrivarci è piena di buche, come tradizionena vuole, e si passa dietro a un grande vivaio. Ma muniti di navigatore ci si arriva con tranquillità.