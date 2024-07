Vigor prime prove tecniche Clementi studia i suoi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Alla dalla distanza e Pesaresi su rigore. I primi gol della stagione, nel primo test in famiglia, sono del capitano e dell’ex centrocampista del Montefano Ernest Alla. Vince lain maglia bianca, ma conta poco il risultato. Le indicazioni che, giorno dopo giorno, mister Aldosta raccogliendo saranno fondamentali per sviluppare il lavoro delle prossime settimane. Propositivo Kone, pimpante D’Errico e ottima prova corale dei difensori. Lo staff tecnico ha suddiviso la gara in 3 tempi da 20 minuti a causa del gran caldo ed a metà del test sono entrati: Davon, Gasparoni, Cinquemani e Romanelli, indisponibili invece Mori e Campani. C’è ancora tanto da fare in attesa dipiù impegnative, ma al momentoè soddisfatto, soprattutto dell’atteggiamento del gruppo.