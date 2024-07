Traffico Roma del 28-07-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 luglio 2024) Luceverdeprovati dalla redazione vorrei allentamenti sulla via Cristoforo Colombo in direzione del Litorale chiusa via Luigi vandone in zona Magliana per un incendio a Casalotti chiusa Santa Seconda per lavori urgenti sulla rete fognaria in zona Vaticano per la recita della preghiera alla Regina Coeli con Papa Francesco e successiva benedizione dei fedeli in piazza San Pietro prevista alle ore 12 sono attive modifiche alla viabilità in via della Conciliazione e su Molte strade adiacenti inevitabili ripercussioni in diverse zone del rione Prati a Rione Trastevere in corso La Tradizionale festa dei 90 diverse le iniziative in corso la più attesa la processione della Madonna fiumarola con inizio questo pomeriggio alle ore 19:30 con arrivo in Calata degli Anguillara per poi procedere per Piazza Gioacchino Belli Viale Trastevere via della Lungaretta Piazza Santa Maria in Trastevere e ...