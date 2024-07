Tiro a segno Barbara Gambaro 24ma nelle qualificazioni della carabina da 10 metri alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) In contemporanea con la doppia medaglia di Federico Nilo Maldini e Paolo Monna nella pistola, sono andate in scena per ildi Parigi 2024 lead aria compressa da 10femminile: l’unica azzurra in gara,, chiudea quota 626.8, mentre l’ottava posizione, l’ultima utile per l’ingresso in finale, era a quota 631.3. La gara dell’azzurra è stata molto altalenante, con tre serie, la prima, la terza e l’ultima, rispettivamente da 105.8, 105.8 e 105.4, alternatealtre tre, nell’ordine, da 102.0, 103.6 e 104.2, che hanno privatodi qualsivoglia velleità di ingresso in finale o anche solo di un piazzamento tra le prime 15. Nuovo record olimpico delleper la sudcoreana Ban Hyojin, che con 634.5 ritocca il precedente primato di 632.