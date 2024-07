Sucic mette d’accordo tutta l’Inter | un progetto per ottenerlo! – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 luglio 2024)ha messo gli occhi su un altro giovane talento che potrebbe ottenere a parametro zero. Si tratta di Lukadel Salisburgo, al quale i nerazzurri sperano di arrivare. A ZERO – Una suggestione di mercato solleticaesse del, abile nel sapere cogliere quasi sempre le occasioni che le si presentano di fronte. Questa volta potrebbe essere il turno di Luka, centrocampista del Salisburgo che il prossimo 8 settembre compirà solo 22 anni. Il nome del giovane calciatore croato, soprattutto guardando al suo contratto in scadenza a giugno del 2025. La dirigenza nerazzurra, infatti, è solita are a segno simili e interessanti colpi di mercato, con Oaktree pronto ad acconsentire vista la giovanissima età die le sue possibilità di sviluppo in prospettiva.