Padre investe figlio col trattore | bambino di 12 anni muore così

(Di domenica 28 luglio 2024) Undi 12ha perso la vita dopo essere stato investito dalnella tenuta di famiglia situata nel Comune di Monte San Pietro, in provincia di Bologna. L’incidente, avvenuto ieri sera, è stato causato da una manovra delche, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, non si sarebbe accorto della presenza del. La dinamica dell’accaduto è ancora sotto indagine, ma le prime informazioni suggeriscono che il tragico evento si sia verificato in un momento di disattenzione durante la manovra del veicolo. Trasporto d’urgenza e decesso in ospedale Dopo l’incidente, ilè stato immediatamente soccorso e trasportato in condizioni gravissime con l’elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna. Purtroppo, nonostante i tentativi disperati dei medici, il piccolo è deceduto poche ore dopo il suo arrivo in ospedale.