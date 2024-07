Olimpiadi scandalo pugilato Il presidente della federazione | Italia scippata vergognatevi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 28 luglio 2024) “. Ancora una volta l’”. Con queste parole Flavio D’Ambrosi,na, ha commentato la sconfitta dell’azzurro Abbes Aziz Mouhiidine. Nonostante un match eccellente, Mouhiidine è stato battuto dall’uzbeko Lazizbek Mullojonov per 1-4 nel primo incontro dei 92 kg uomini alledi Parigi 2024. D’Ambrosi accusa il Cio di inazione “Pensavamo che il CIO tutelasse i pugili ed evitasse le nefandezze del passato. Niente. Siamo alle solite. L’incontro dominato da Abbes e perso con un verdetto sciagurato dimostra che niente è cambiato”, ha affermato D’Ambrosi, esprimendo profonda delusione per la gestione del match e mettendo in discussione la sua permanenza nel mondo del