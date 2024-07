Olimpiadi è il giorno di Chiara Teocchi | la 27enne di Ponteranica sogna una medaglia nel Cross country

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 28 luglio 2024). L’appuntamento è talmente sentito che la sindaca Susanna Pini ha dato appuntamento a tutta la popolazione al BoPo di via Concordia per sostenere la compaesana, che nel primo pomeriggio di domenica 28 luglio farà il suo esordio olimpico. E c’è grande attesa per ladell’Orbea Factory che ad aprile, nella prima gara di Coppa del Mondo della stagione, aveva subito dimostrato di essere in gran forma: sul circuito brasiliano di Manipora aveva chiuso ai piedi del podio, dietro la svedese Jenny Rissveds e le statunitensi Savilia Blunk e Haley Butten. In sella a una due ruote già dall’età di 8 anni, cresce nel Team Bianchi sotto la guida di Felice Gimondi e nel 2014 fa la sua prima esperienza a cinque cerchi, ai giochi giovanili di Nanchino, dove si aggiudica un oro (team) e un argento (mixed team).