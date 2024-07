L’assegno unico è discriminatorio

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di domenica 28 luglio 2024)“è”. Lo dice la Commissione Europea che ha scelto di deferire l’Italia alla Corte di giustizia dell’Unione europea per il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori mobili di altri Stati membri dell’Ue in merito alle prestazioni familiari loro concesse. In una nota la Commissione ricorda che a marzo 2022 l’Italia ha fatto partire un nuovo regime di assegni familiari per figli a carico (“Assegnoe universale per i figli a carico”), in base a cui i lavoratori che non risiedono in Italia per almeno 2 anni o i cui figli non risiedono in Italia non possono beneficiare della prestazione. La Commissione “ritiene che tale regime non sia compatibile con il diritto dell’UE in quanto costituisce una discriminazione nei confronti dei lavoratori mobili dell’Ue”.