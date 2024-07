Abbes Aziz Mouhiidine sconfitto solo dai giudici il presidente della FederBoxe accusa il Cio | Italia scippata vergognatevi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Una vittoria, due sconfitte e una polemica fortissima. Brutte notizie per l’nel torneo di pugilato alle Olimpiadi di Parigi 2024. Esordio positivo per Alessia Mesiano che nei 60 kg ha passato il turno vincendo contro la turca Gizem Ozer. Niente da fare per Giordana Sorrentino, superata dalla kazaka Nazym Kyzaibay nella categoria -50kg. Ma la notizia di giornata è stata la grandissima delusione per, che nonostante un grande match ha perso contro il fortissimo Lbek Mullojonov (UZB) 1-4 nel primo incontro dei 92kg uomini. Una sconfitta oggettivamente viziata da scelte incomprensibili deiche hanno riportato alla memoria momenti nerissimi di questa disciplina ai Giochi olimpici. Un’ingiustizia che ilFederazione pugilisticana, Flavio D’Ambrosi, ha contestato con una nota ufficiale durissima: “