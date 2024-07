Rifiuti intesa del Comune con Alia Soluzioni per migliorare la raccolta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) ABETONE CUTIGLIANO Si è tenuto nei giorni scorsi un positivo confronto tra i rappresentanti deldi Abetone Cutigliano e quelli diSpa, la società che gestisce ladei. Dall’incontro sono emerse diverseda applicare alle numerose criticità emerse nel corso degli anni. Nel territorio delnon è stata istituita laporta a porta di alcune tipologie di, pertanto vengono tutti conferiti nei cassonetti, aumentandone la numerosità. "Anche per questo, il primo degli interventi concordati – spiegano il sindaco, Gabriele Bacci e il consigliere Leonardo Corsini – prevede che in ogni casa, o albergo, sia disponibile uno stampato nel quale siano evidenziati i punti di, in modo che i visitatori non debbano andare a cercarli.