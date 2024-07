Parigi 2024 scherma | Moellhausen in pedana nonostante un tumore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Nathalie, la 38enne spadista milanese con cittadinanza brasiliana che alle Olimpiadi gareggia per la Seleçao, oggi è scesa inpur avendo unalla regione del coccige, e si è sentita male durante il terzo assalto dell’incontro che ha poi ha ripreso perdendo per 15-11 contro la canadese Ruien Xiao. Dopo la sua prova è stata ricoverata e ora è assistita dai medici della sua nazionale. La, in passato azzurra e campionessa del mondo per il Brasile nel 2019, ha scoperto a febbraio di avere unbenigno, ma non ha voluto rinunciare al proprio sogno olimpico. Alle prese con forti dolori alla schiena poco prima dell’inizio dei Giochi, ha trascorso cinque giorni un ospedale della capitale francese, dove vive abitualmente, in cui le hanno somministrato dosi di morfina e poi è stata dimessa in tempo per poter partecipare all’Olimpiade.