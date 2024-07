LIVE F1 GP Belgio 2024 in DIRETTA | Stroll a muro bandiera rossa!

Leggi tutta la notizia su oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.43 Incidente dopo il segmento Eau-Rouge/Raidillon da parte di Lance. L'Aston Martin colpisce le barriere, non ci sono conseguenze gravi per la monoposto del canadese 12.42 Errore alla curva di Malmedy da parte di Lando Norris e successivamente anche da parte di Yuki Tsunoda. 12.40 Fondo vecchio per Lewis Hamilton e George Russell. Cambia il programma di Mercedes che come la Ferrari abbandona provvisoriamente le novità tecniche portate per questo week-end. 12.40 Tutti sono in pista con le gomme Intermedie. Cinque vetture restano senza tempo, compresa la Ferrari n. 55 di Carlos Sainz. 12.38 Condizioni critiche in quel di Spa, difficile per tutti trovare un set-up in vista delle qualifiche. Ricordiamo infatti che domani la pioggia non dovrebbe essere un fattore. 12.36 I primi riferimenti della giornata.