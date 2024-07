Cerca di bruciare un nido di vespe ma innesca un incendio | 88enne denunciato in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 27 luglio 2024) In data odierna a Prossedi (LT), i Carabinieri della locale Stazione, al termine di specifiche attività d'indagine, hanno deferito in stato di libertà un cittadino classe 1936, residente a Roma, per il reato dicolposo. Dinamica dell'Incidente Nella serata di ieri, 26 luglio, il signore, proprietario di un terreno a Prossedi, ha tentato di distruggere con una fiamma undiannidato nel suo magazzino. Questo tentativo ha causato unche ha interessato circa 500 mq. del suo terreno. Intervento della Protezione Civile Le fiamme sono state prontamente domate dal personale della protezione civile di Prossedi, intervenuta rapidamente sul posto per contenere l'e prevenire ulteriori danni.