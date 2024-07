Bottino olimpico | un argento e due bronzi a Parigi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 27 luglio 2024) AGI - Si riparte da tre (medaglie). Une duetargati Italia Team. È questo ildell'Italia al termine della prima giornata di gare alle Olimpiadi di. La prima medaglia, d', porta la firma di Filippo Ganna nella cronometro di ciclismo; poi è arrivato il bronzo di Gigi Samele nella sciabola maschile; infine ancora un bronzo con la staffetta 4x100 stile libero di nuoto. Le prime due hanno visto un ospite d'eccezione come il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si è personalmente congratulato con Ganna e Samele (che agli ottavi ha battuto Curatoli). L'ultimo atto di giornata, culminato con il secondo bronzo, porta la firma degli atleti delle Fiamme Oro Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo che hanno chiuso in vasca in 3'10"70 dietro alle spalle di Stati Uniti (3'09"28) e Australia (3'10"35).