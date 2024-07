Vittoria di Temptation Island pesantemente insultata dopo il programma; web indignato

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 26 luglio 2024) Si è conclusa l’edizione estiva di quest’anno di. Ieri, giovedì 25 luglio, è andata in onda l’ultima puntata con i falò di confronto delle ultime quattro coppie in ballo. Tra di loro c’erano anchee Alex. I due hanno scelto di lasciare ilseparatamente, anche perché la ragazza si è avvicinata troppo al tentatore Simone, fino ad arrivare a baciarlo appassionatamente. Sul web, in men che non si dica, si è scatenato il caos. Il web controLa coppia formata da Alex enon ha mai convinto più di tanto il pubblico da casa. In questo periodo, poi, sono trapelate anche diverse segnalazioni dalle quali si è evinto che i due stessero mentendo. In ogni caso, nella puntata di ieri dii due si sono incontrati ed hanno preso la decisione di lasciarsi.