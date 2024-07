Tennistavolo Olimpiadi Parigi 2024 | i favoriti gara per gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Cominciano oggi ledie ilsarà uno degli sport presenti giorno dopo giorno in questi Giochi a cinque cerchi. In totale parteciperanno 172 atleti (86 per genere) e saranno messi in palio cinque titoli olimpici: singolo maschile e femminile, evento a squadre maschile e femminile, doppio misto. Andiamo quindi a individuare quelli che saranno iper il titolo. Singolo maschile Iprincipali saranno due cinesi: il numero 1 del mondo Chuqin Wang e il numero 2 Zhendong Fan. Difficilmente si uscirà da questi due nomi per la vittoria. Per l’altra medaglia la lotta è aperta: può far bene il padrone di casa Felix Lebrun, testa di serie numero 3, così come il brasiliano Hugo Calderano e il taiwano Yun-Ju Lin.