Mariano Comense scontro tra auto e moto gravissima una donna di 28 anni

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 – Sono gravissime le condizioni di unadi 28sbalzata da unae finita in una roggia a lato della strada, dopo locon un’. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18 sulla provinciale Novedratese, nel tratto rettilineo vicino al ristorante La Croce di Malta. I dettagli di quanto accaduto non sono ancora, ma nell’incidente sarebbe rimasto ferito anche un uomo di 40. Sul posto stanno lavorando i carabinieri diper ricostruire la dinamica, ma nel frattempo laè stata soccorsa dal 118 e trasportata in elisoccorso, mentre altre ambulanze sono arrivate per valutare le condizioni degli altri coinvolti.