L’ultima scommessa del ludopatico svelata dal regista Enzo Morzillo

(Di venerdì 26 luglio 2024) Caserta. L’idolatria parossistica verso i vizi e gli eccessi più turpi e disfunzionali rivela quasi sempre una dignità deficitaria, blandita dalla prostrazione supina al proprio demone insulso. Si tratta di una forma di volgare servilismo alla quale non sfugge, neanche il soggetto incline alla ludopatia. Guitto, meschino, sbracato, grottesco e impaludato nel suo ego turrito e maleodorante: è questo in buona sostanza l’identikit del vassallo indefesso delle scommesse perenni. Poco importa se gli affetti di una vita e la stima della famiglia si diradano fino a dileguarsi del tutto dietro le scelte infelici e sediziose del giocatore più compulsivo. Dopo tutto, rimane sempre la morte, un’occasione ghiotta e imperdibile per sciorinare le proprie ombre malvage e la coscienza corrotta dalla mgna.