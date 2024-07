FOTO – Thuram si tiene in forma per l’Inter | allenamento anche in vacanza!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 luglio 2024) Marcusottimizza i tempi, desideroso di farsi trovare pronto dal. In attesa di prendere parte al ritiro nerazzurro inizia ad allenarsi in. Di seguito leche lo testimoniano. GIÀ A LAVORO – Milano o Los Angeles, poco importa a Marcus. La distanza e le vacanze non fermano l’attaccante francese dallo scaldare i motori in vista della prossima stagione del. Mentre parte dei suoi compagni nerazzurri hanno iniziato il ritiro ad Appiano Gentile da qualche settimana o, in alcuni casi, da pochi giorni, ‘Tikus’ si gode ancora gli ultimi momenti di pausa estiva prima di tornare al comando di mister Simone Inzaghi., però, ha voglia di farsi trovare subito pronto dalla sua squadra e per questo motivo ha iniziato a lavorarenei suoi giorni di ferie.