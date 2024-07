ATP Kitzbuhel Matteo Berrettini | Ho servito bene vittoria dedicata a un amico in lutto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024)è alla quarta finale del suo 2024 (quinta aggiungendo anche il Challenger di Phoenix), la seconda in due settimane. Una vera e propria dichiarazione di intenti per il romano, che domani si giocherà il titolo del torneo dicontro uno tra Hugo Gaston e Facundo Diaz Acosta. Ci arriva non perdendo un set per l’ennesima volta in questi giorni, sua vittima questa volta è il tedesco Yannick Hanfmann. “Penso di aver giocato molto– ha affermato in campo subito dopo il successo – di aver iniziato con il piede giusto. Ma anche lui ha fatto lo stesso, ho dovuto aggiustare un po’ il servizio, nel primo set le cose non sono andate come volevo. Poi ho iniziato a servire meglio e ad essere più aggressivo, sono contento poiché sapevo che fosse una sfida dura, è pur sempre una semifinale. Cercherò di essere pronto per domani“.