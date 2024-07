Addio al riconoscimento Unesco | E la viabilità resta in crisi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) L’opportunità di riconoscere il ponte di Paderno come una delle meraviglie del mondo è tramontata, offuscata dalla costruzione di un nuovo viadotto proprio accanto a quello vecchio. I problemi paesaggistici, all’interno della valle dell’Adda che ha ispirato, tra gli altri, Leonardo da Vinci, e di traffico che comporterà la realizzazione del futuro rimpiazzo del San Michele, peròno. "La rinuncia alla candidaturanon risolve il tema dell’impatto ambientale e paesaggistico del nuovo ponte – conferma con rammarico il sindaco di Paderno Gianpaolo Torchio -. Il San Michele e la valle dell’Adda continuano a meritare un intervento all’altezza del contesto -. Allo stesso modo, questo passaggio non risolve l’incremento di traffico di attraversamento dei nostri paesi, che con il nuovo ponte sarà moltiplicato per quasi tre volte, con l’arrivo di più di 2mila mezzi pesanti".