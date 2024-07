26 luglio malesseri estivi | 10 ingredienti che non ti aspetti per affrontarli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Firenze, 252024 - L’estate è una stagione “ambivalente”: se da un lato si è soliti associarla alle vacanze, al divertimento e al relax, dall’altro si pensa all’aumento repentino delle temperature che mette a dura prova il benessere psicofisico delle persone e si finisce così per associarla anche a stress, insonnie, mal di testa e altri tipi di. Per affrontare al meglio le alte temperature e lo stress fisico che determinano, una buona alimentazione può diventare la chiave di volta:salutari come frutta e verdura sono infatti i perfetti alleati per creare dei freschi e gustosi “menù anti-calore” dalle proprietà nutrizionali benefiche per il proprio corpo e per la propria mente.