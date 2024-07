Telefono Azzurro e Fondazione Child premiano Tajani Turkson Sessa Pavoncello e Silvia Costa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 luglio 2024 - Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio, il cardinale Peter Kodwo Appiah, Cancelliere della Pontificia accademia delle scienze sociali, l'ambasciatore Riccardo, presidente della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, il professore Franco, presidente dell'Università John Cabot di Roma e, ex parlamentare europea e tra i fondatori di: questi i nomi dei 5 premiati dallaSos IlEts eper lo Studio e la Ricerca sull'Infanzia e l'Adolescenza Ets presso il Circolo degli Esteri a Roma per il loro impegno nella tutela dei minori.