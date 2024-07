SDCC | Svelato il nuovo logo Marvel e il miglior sguardo ai costumi di Captain America | Brave New World

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 25 luglio 2024)ile ilaidiNewDopo aver aperto le porte ai partecipanti con badge stampa ieri sera, il San Diego Comic-Con 2024 è ufficialmente iniziato. Nel corso del fine settimana vi forniremo tutte le ultime notizie dai principali panel, ma per il momento sono state condivise online alcune foto dello stand. È statoilaggiornato dellae, pur non presentando nuove immagini live-action, è stato dato una Johnny Storm dei Fantastici Quattro e a Sam Wilson diNew, con Deadpool & Wolverine (la nostra recensione) in primo piano. È interessante notare che il murale include anche Miles Morales, non Peter Parker, come Spider-Man.