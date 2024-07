La 18enne molestata in gita scolastica e la replica della preside | Ti ci devi abituare

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 25 luglio 2024) «Sono stataine laha sminuito l’accaduto. Mi hanno tolto la dignità due volte. Prima l’uomo che mi ha palpato, poi la scuola che mi ha detto che devo farci l’abitudine. Io non voglio farci l’abitudine». A parlare con La Stampa è Anna, 18 anni. Quello che racconta è successo lo scorso febbraio durante un viaggio con la scuola a Berlino. Lei viene da un liceo dell’astigiano. Inla sua classe dormiva in un ostello frequentato da viaggiatori adulti di mezz’età. Lì è accaduto tutto. «L’ultima sera, sono fuori dalla hall con le mie amiche quando sento una mano palparmi con forza il sedere. Mi giro di scatto, lo guardo e urlo “Ma cosa fai? ” in italiano. Lui, ridendo, si allontana lentamente. Quella risata mi rimbomba ancora in testa. Come i suoi occhi divertiti». Lae le molestie Anna va dal professore e gli racconta tutto: «Tremavo.