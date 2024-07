Confcommercio lancia l’allarme chiusura negozi perché gli italiani sono preoccupati

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 25 luglio 2024), preoccupa ladei. L’importanza delle attività di prossimità nella vita quotidiana Gli esercizi commerciali di vicinato nonsolo luoghi di acquisto ma veri e propri pilastri delle comunità locali. Secondo un’indagine realizzata dain collaborazione con Swg, il 64% degliritiene che questicontribuiscano significativamente a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. Questa percezione è diffusa in tutto il Paese e attraversa indistintamente le varie dimensioni comunali, evidenziando un legame profondo tra cittadini e attività commerciali locali. Preoccupazione per ichiusi – notizie.comIdi quartiere giocano un ruolo cruciale anche per quanto riguarda la sicurezza urbana e l’attenzione verso le persone più vulnerabili.