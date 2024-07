Como Reina | Io e Fabregas ci conosciamo alla perfezione a disposizione per dare una mano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Pepe, nuovo portiere del, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, commentando il suo ritorno in Italia: “Io eci, abbiamo trascorso 14 anni insieme in Nazionale. Mi ha illustrato il progetto e io mi sono messo aperuna grande. Ilè una società ambiziosa e sono sicuro che negli anni diventerà un modello in Europa. Quando Cesc ne parla fa spesso riferimento a una famiglia“. A proposito di famiglia, quella di: “E’ stata contenta di tornare in Italia. Siamo stati bene in tutte le esperienza e tornare qui è davvero bello. Peraltro in una realtà comesi respira un’ottima atmosfera“. Sul suo passato a Napoli, invece: “Ho lasciato un sacco di amici lì ed è stata un segno importante nella nostra vita. Poche cose sono come il mare di Napoli“.