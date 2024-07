Nel primo comizio da candidata Harris parla di diritti e si presenta come vendicatrice della middle-class I dem ora ci credono

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Da “Yes We Can”, a “Yes We Kam”. Basta sostituire un paio di lettere, e dalpresidente nero si passa alla prima donna nera e asiaticaalla presidenzastoria americana. Lo slogan “Yes We Kam”, insieme all’invocazione “Ka-ma-la” e a un’onda incontenibile di urla e applausi, hanno contrassegnato ildi Kamalaa West Allis, un sobborgo operaio di Milwaukee, un tempo centro di un’importante fabbrica di trattori. Si è trattatoprima vera uscita pubblica dida quando è di fatto diventatademocratica alla presidenza. Si è trattato di unche ha illustrato i personaggi chevuole incarnare durante questa campagna elettorale. Il pubblico ministero. La campionessa deiriproduttivi. La. Il simbolo di una generazione di politici nuovi, che battono alle porte del potere.