Il ciclista Matteo Moschetti investito da un camion in allenamento | ricoverato in ospedale

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Brutto incidente per, promettenteprofessionista, che è statoda undurante una Bernate Ticino, sulla strada provinciale 170 che collega il Naviglio a Mesero, in provincia di Milano. L’incidente è avvenuto in circostanze ancora da chiarire, e il giovane atleta non ricorda nulla di quanto accaduto., 27 anni, è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’Niguarda di Milano, dove i medici hanno riscontrato diverse fratture, tra cui quelle alle vertebre del collo e una alla clavicola. La gravità delle ferite ha destato immediata preoccupazione nel mondo del ciclismo e tra i suoi tifosi. Nato a Robecco,è un velocista di talento attualmente sotto contratto con il team svizzero Q36.5.