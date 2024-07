Gli imprenditori | Idea coraggiosa E il Pd applaude

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La scelta dell’Opera di Santa Maria del Fiore, che offrirà i suoi appartamenti ai fiorentini invece che ai turisti è, Lorenzo Fagnogni, Ceo di Apartments Florence e presidente di Property Managers Italia, "la dimostrazione che per l’emergenza abitativa servono decisioni coraggiose sugli immobili pubblici e privati" e "non una repressione verso le imprese e i fiorentini che fanno affitti turistici". Usa dunque bastone (per Palazzo Vecchio tornato a contrastare con una delibera ad hoc gli affitti brevi) e carota Fagnoni nell’analizzare la decisione in controtendenza dell’ente di via della Canonica. "Il tentativo di bloccare le locazioni brevi ha offuscato negli ultimi anni il vero problema: l’enorme quantità di case sfitte che ci sono a Firenze, come in molte altre zone d’Italia - aggiunge ancora Fagnoni -.