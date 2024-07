Crollo Scampia Casillo PD | Vicinanza e cordoglio per le vittime

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024): “Dobbiamo continuare a lavorare con determinazione per evitare che eventi simili possano ripetersi” “La tragedia che ha colpitoci lascia senza parole. Un evento drammatico che ha strappato via due vite preziose e ha colpito duramente l’intera comunità”. Così Marioin una nota inviata ieri in redazione. “In questo momento di grande sofferenza, voglio esprimere il mio più sentitoalle famiglie dellee a tutti coloro che sono stati toccati da questa terribile tragedia. Quanto accaduto la scorsa notte nel quartiere di Napoli ci ricorda quanto sia importante il lavoro per la sicurezza e la prevenzione nei nostri territori”. Ha aggiunto l’esponente dem nel Consiglio regionale della Campania.