Atp Umago oggi orari e dove vedere gli italiani in campo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024)(Croazia), 24 luglio 2024 - Sono ben cinque gliimpegnati in giornata negli ottavi di finale dell'Atp 250 di. Il primo a scendere insarà Lorenzo Sonego, che troverà dall'altra parte della rete il francese Alexandre Müller. Il tennista torinese è reduce dal successo a dir poco rocambolesco contro il croato Mili Poljicak, ko 6-2, 6-7, 7-6. Dopodiché toccherà a Flavio Cobolli affrontare il croato Dusan Lajovic. All'esordio nel torneo, il classe 2002 toscano ha steso l'argentino Mariano Navone per 6-2, 6-3. Successivamente, ecco Lorenzo Musetti contro Marco Trungelliti. L'azzurro, testa di serie numero 2, è al debutto in questa edizione della manifestazione croata. Spazio poi a Fabio Fognini, atteso dal match contro il taiwanese Tseng Chun-hsin. Il brindisino nei sedicesimi di finale ha avuto ragione per 6-4, 6-3 del francese Luca Van Assche.