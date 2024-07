Viaggio a ritroso nel tempo Umbria Historica rivive alla Città della Domenica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Ha tutte le carte in regola per garantire uno spettacolare "nel" graziericostruzione fedele e rigorosa di accampamenti, costumi, oggetti e ambientazioni d’epoca epartecipazione appassionata di più di 70 gruppi in rappresentanza di oltre 50 comuni del Cuore Verde e di altre regioni. Ecco ““, la più grande manifestazione dell’Italia centrale di promozione delle rievocazioni storiche che si terrà sabato 7 e8 settembre nel parco, che organizza l’evento insieme all’Aurs, l’Associazione umbra rievocazioni storiche, in collaborazione con la Regione. Combattimenti, mercati medievali, scene di vita quotidiana e cortei storici andranno così in scena tra i 42 ettari di parco e i 4mila metri quadrati di sale interne, con sbandieratori, balestrieri, arcieri, tamburini, musici e danzatori.