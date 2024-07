Tennis Atp 250 di Umago i risultati degli italiani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024), 22 luglio 2024 – Comincia bene il torneo diper Flavio Cobolli, capace di avere la meglio nei confronti dell’argentino Mariano Navone grazie ad un convincente 6-2, 6-3, qualificandosi così agli ottavi di finale. Fin dalle prime battute ilta italiano si dimostra solido e concentrato, tanto da strappare per ben due volte il servizio all’avversario, prima nel quarto game e poi nell’ottavo. Il primo set viene dunque portato a casa dalta fiorentino. Mentre nel secondo set l’equilibrio tra i dueti è maggiore, con i primi game che non vedono alcun break, anche se le occasioni non sono mancate: tra il quarto e il quinto gioco Navone ha salvato una palla break, mentre l’italiano ne ha salvate addirittura due. Nell’ottavo game l’equilibrio viene rotto: Cobolli riesce a procurarsi una palla break e dopo una difesa fenomenale arriva l’errore di Navone.